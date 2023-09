"Bailando 2023": debutó Milett Figueroa, la bomba peruana

Captura de pantalla 2023-09-13 a las 11.50.33.png Milett Figueroa y Matías Salwe

La modelo peruana Milett Figueroa llegó a la pista de baile con una actitud y un desenfreno sorprendentes, algo que llamó la atención Marcelo Tinelli, que no dudó en contarle que -desde el momento que la vio- quedó muy impactado por su belleza.

Ya en la presentación de la pareja de baile, el conductor tuvo unas palabras muy elogiosas para la exchica reality, a la calificó como una de las mujeres más bellas que ha visto en Latinoamérica, resaltando que ganó en una ocasión en una oportunidad de "El Gran Show", el "Bailando" de Perú.

"Pampita" Ardohain también halagó la impronta de Milett Figueroa y no pudo evitar compararla con la exesposa del conductor “Me hace acordar a ese tipo de mujer, alta, rubia, piernas largas, una sonrisa hermosa” señaló y le dio pie a Marcelo Tinelli para explicar por qué estaba tan incómodo al lado de la modelo peruana.

“En la foto me impactaste porque tenés algo, no sé, la sonrisa, la mirada y vos me dijiste ‘qué guapo’ y yo me quedé como sorprendido. Perdón por el nerviosismo, te lo digo porque me impactaste y no sabía nada de vos” explicó.

Milett Figueroa le explicó a Marcelo que “Tenía que decirlo porque de verdad estabas guapo, si estuviera feo no te lo hubiera dicho, pero de verdad estabas lindo”.

Al consultarle sobre si era su primera vez en nuestro país, la concursante peruana dijo que no, pero reconoció que tenía muchas ganas de quedarse en este país a realizar su carrera artística “No es la primera vez, pero amenazó con quedarme, así que estoy calentando esta pista para abrir de la mejor manera el show. Me quiero quedar, siento una energía bonita acá y además la gente me encanta”.