En Los Angeles de la Mañana, denuncia en mano, Ángel de Brito difundió la noticia y luego, Jimena Barón, ex de Romero, le envió un mensaje al conductor. “Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar. Es una relación ajena de ellos, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé algo así”, escribió Jimena sobre la noticia que se acababa de dar a conocer. Pero ahora, ya pasados algunos días, Jimena, quien acaba de llegar de Miami de grabar su nuevo disco, rompió el silencio y habló del asunto con Maite Peñoñori, notera de LAM: “Para mí es un tema cerrado. Me parece que, si el foco de una denuncia de una mujer soy yo, es que estamos mal como sociedad. Lo importante tiene que ser ella, no yo”, afirmó la cantante.

Jimena fue siempre una de las defensoras de los derechos de las mujeres y si bien en este caso la tocan de cerca, ella volvió a dejar en claro su postura y su convencimiento. “Todas las mujeres aprendemos que la violencia tiene que ser denunciada. Creo que, por suerte, en los tiempos de hoy está todo mucho más actualizado en ese sentido, y a mí me parece que es lo correcto. En una situación así, está bueno que haya una denuncia, algo legal, que no sea solamente ir a un programa a hablar”. Finalmente, Jimena negó haberse hablado últimamente con su ex: ”No me comuniqué con él, para nada”. Y agregó: “Yo no tengo una mierda que ver. Y de haber sabido lo hubiera mandado a la mierda por hijo de puta. Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex. Cené con una de sus ex y con su familia para que tenga buena relación. Lo mismo de siempre. Entiendo el enojo de ella. Si esto es verdad, que lo denuncie y lo haga mierda, pero yo no tengo nada que ver”.

ADEMÁS:

La denuncia la hizo Macarena, la expareja de Rodrigo Romero, y después de presentarse en sede judicial, contó los detalles de los motivos por los cuales decidió hablar. “Hablo más que todo por mis hijos, el nene de 5 años presenció todo, se quedó traumado. Quiero que me deje de molestar porque yo a él no lo molesto... Yo trabajo de noche, lo mantenía a él porque él nunca trabajó. Es mentira que era albañil”, dijo Macarena, pero su relato continuó: “Una noche me fue a buscar al trabajo, me llevó a una ruta, me ató un árbol y me dejó ahí... me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto, me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala”. El relato es estremecedor, pero hay más datos: “Me rompió la nariz y la última gran pelea me pegó durante tres días seguidos porque le encontré mensajes”, contó Macarena, angustiada por los reiterados episodios violentos que sufrió siendo pareja de Rodrigo.

Pero las cosas entre ellos ya venían mal y al parecer la responsable fue la propia Jimena quien empezó a salir con el cordobés cuando aún estaba en pareja. “Vi unas historias en Instagram de Jimena con un buzo que le había regalado yo. Vi una foto con la cámara de Rodrigo y ahí le pregunté y me fue sincero. Nosotros ya tuvimos una separación. Los dos seguimos enamorados. No sé cortó nada, solo estamos distanciamos”, le dijo Macarena a Ángel De Brito. Barón enseguida intentó aclarar la situación diciendo que ella desconocía la relación y ahora por eso decidió romper el silencio y bancar la denuncia de la mujer. Un crudo relato.i