Jimena Barón sorprendió con su método casero para combatir las arrugas

En un video que publicó en TikTok, Jimena Barón reveló cuál es su truco casero y barato para eliminar las arrugas de su rostro. Reconoció que cada vez que se levanta tiene el ceño fruncido y ya no soporta esas dos rayitas que se le forman.

“Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, señaló al hacer alusión a una cinta blanca que se pegó entre las cejas. A su vez, explicó que esto la ayudaba a no despertarse con las dos “rayas” que se le forman en esa zona de la cara mientras duerme por la noche.

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok. No voy a decir la marca (de la cinta), son unas rígidas y como no existen en la Argentina dije: ‘Me voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana ¡no hay arruga!”, continuó la compositora de “La Cobra”, al mismo tiempo en el que compartió el resultado que obtuvo gracias a este descubrimiento, que ya fue tendencia en redes durante un largo tiempo.

jimena baron.mp4

“Dato. Dato tremendo, baratísimo e inofensivo”, sumó al demostrar que tenía buenos resultados en un intento de evitar la necesidad de recurrir a cirugías estéticas.

Ante el consejo que decidió compartirle a sus fanáticos, los internautas decidieron responderle y hablar de sus propias experiencias. Incluso, más de uno le hizo consultas sobre la efectividad de la técnica, en especial si ayudaba en otros sectores del rostro. “Ya me veo 24/7 con la cinta en toda la cara”, “Me tendría que encintar la cara entera”, “Yo tengo la misma arruga”, “Quedás divina con esas cintas”, “Me voy a gastar toda la cinta”, fueron algunas de las tantas reacciones que le dejaron a la expareja de Daniel Osvaldo en la sección de comentarios.

El cambio de look de Momo, el hijo de Jimena barón

Jimena Barón compartió, además, el extremo cambio de look de Momo Osvaldo. Su hijo, de diez años, es una figura destacada en el Instagram de la actriz y siempre sorprende a todos los seguidores de su mamá.

La cantante compartió un video de su hijo en el que se muestra el antes y el después del corte de pelo del pequeño. La intérprete de "La Tonta" acompañó a su hijo a un día de peluquería y luego publicó el video en sus redes sociales, donde rápidamente se llenó de likes y comentarios de sus seguidores.

momo jimena baron.mp4

Momo Osvaldo pasó de tener el pelo largo a lucir un corte extremadamente corto, sin patillas y rapado en la zona de la nuca. El hijo de Jimena Barón se mostró muy feliz con el resultado, y su mamá escribió: "Okey, hijo". En los comentarios, Pampita expresó que le encantó el nuevo corte del pequeño, y la cantante continuó: "Te amo hijo sos un potro".