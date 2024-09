Joaquín Furriel blanqueó los motivos de su separación con Guillermina Valdés

“Llevé la separación muy bien. Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, comenzó diciendo Furriel, en una nota que dio a Socios del Espectáculo (El Trece).

184350_3.jpg

Al ser consultado sobre las razones que no lograron consolidar el noviazgo, el actor prefirió no ahondar en ese tema: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo, pero simplemente no funcionó”.

Por otro lado, ante la consulta sobre si sigue en comunicación con Guillermina, el entrevistado se sinceró: “Sí, bueno, a veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho”.

jebQ72bKTkJPQC_w.mp4

Durante una entrevista con LAM (America TV), en el mes de julio, Guillermina Valdés dijo que no hubo pelea con el actor, simplemente se dieron cuenta que no funcionaban como pareja: “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo. Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando… Lo re quiero, es un amor de persona. No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”.

La modelo contó que está enfocada en sus hijos y en su trabajo en la venta de sus cremas y zapatos, pero además se encuentra escribiendo un libro autobiográfico que lo nota “picante”, por lo que no descarta la idea de ficcionarlo.