Nicki Nicole recibió el nuevo año en Bariloche junto a sus amigos

La artista eligió Bariloche para pasar unas vacaciones junto a sus amigos. “ Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro adorado país”, escribió como pie de foto en su posteo.

Las postales de los paisajes y las estrellas que iluminaban el cielo nocturno formaron parte de la publicación, destacando la conexión que logró con la naturaleza.

El look elegido para recibir el Año Nuevo fue al natural, sin maquillaje y con ropa cómoda, en contraste con las cientos de postales de gala que abundaron en las redes sociales durante las celebraciones de fin de año.

Optó por una remera básica de color negro, un pantalón parachute y un pañuelo azul de la marca Versace.

No es la primera vez que la artista elige el sur, no solo para vacacionar sino también para hacer música. En 2023, la cantante formó parte de la Fiesta Nacional de la Nieve, donde fue una de las figuras centrales del evento y realizó una presentación ante una multitud en la base del cerro Catedral, en uno de los shows más convocantes de esa edición.

La producción de un videoclip

Nicky Nicole publicó fotografías en historias que dejan ver una producción musical para Sony Music España. Las imágenes revelan el detrás de escena de la filmación, con cientos de velas que iluminaban el escenario y la presencia de la cantante con un vestuario totalmente blanco.

En aquel momento destacó el frío que sintió durante el rodaje y jugó con la escenografía al publicar: “Like si me encuentran en la foto”, para invitar a sus seguidores a identificarla entre las múltiples velas que iluminaban el espacio de estilo medieval donde tuvo lugar la filmación.