George Clooney a Trump: "Volveremos a hacer grande a América"

En noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones de medio término y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.

La estrella del cine respondió de este modo categórico a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.

El actor hace un juego de palabras con el eslogan 'Make America Great Again' -'Hagamos América grande de nuevo' en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Trump arremetió este jueves en la red de ultraderecha Truth Social contra Clooney y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

"Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden", dice el presidente Trump.