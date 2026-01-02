Jorge Rial padeció el terremoto en México

Un fuerte sismo sorprendió al pueblo mexicano este viernes, con una magnitud de entre 6,5 y 6,6 en la escala de Richter y epicentro en San Marcos, estado de Guerrero. Se sintió en varias zonas del centro y del sur del país, incluida la capital, haciendo sonar las alarmas sísmicas y generando evacuaciones preventivas en distintos edificios.

Rial publicó en sus redes una foto con una descripción contando el momento que vivió: “Mi primer terremoto en México, 6.6, en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió a través de una historia de Instagram.

Pero no fue la única publicación que subió. En una segunda historia fue más descriptivo con su vivencia: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer”, expresó. “El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de la Ciudad de México, pero se sintió fuerte”, agregó. Y cerró: “Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo volvió a la normalidad”.

Hasta el momento no se registró ningún daño material de importancia, ni víctimas fatales, aunque el susto quedó en la memoria de quienes lo vivieron de cerca y de quienes, como Rial, lo contaron en primera persona.