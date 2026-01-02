Espectáculos |

Jorge Rial padeció el terremoto en México

El periodista contó por redes sociales su experiencia con el sismo en México, donde se encuentra de vacaciones

Lo que parecía ser unas tranquilas vacaciones en México terminó convirtiéndose en un momento de miedo y tensión y Jorge Rial lo contó en primera persona cómo vivió el terremoto en ese país.

Un fuerte sismo sorprendió al pueblo mexicano este viernes, con una magnitud de entre 6,5 y 6,6 en la escala de Richter y epicentro en San Marcos, estado de Guerrero. Se sintió en varias zonas del centro y del sur del país, incluida la capital, haciendo sonar las alarmas sísmicas y generando evacuaciones preventivas en distintos edificios.

ADEMÁS: México: los videos del sismo que hizo estremecer a varias ciudades

Rial publicó en sus redes una foto con una descripción contando el momento que vivió: “Mi primer terremoto en México, 6.6, en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió a través de una historia de Instagram.

Jorge Rial, apertura
Jorge Rial se metió de lleno en la polémica de los premios Martín Fierro.

Jorge Rial se metió de lleno en la polémica de los premios Martín Fierro.

Pero no fue la única publicación que subió. En una segunda historia fue más descriptivo con su vivencia: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer”, expresó. “El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de la Ciudad de México, pero se sintió fuerte”, agregó. Y cerró: “Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo volvió a la normalidad”.

ADEMÁS - Paraguay: Santiago Peña promulgó el Presupuesto 2026

Hasta el momento no se registró ningún daño material de importancia, ni víctimas fatales, aunque el susto quedó en la memoria de quienes lo vivieron de cerca y de quienes, como Rial, lo contaron en primera persona.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados