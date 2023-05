Jorge Rial arribó al país en un avión sanitario tras estar internado en Colombia

El periodista y conductor fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Sanatorio Finochietto, en donde recibirá asistencia médica para observar su estado de salud durante algunos días.

"Ahora sí, volviendo", había comunicado Rial en sus redes sociales antes de partir de Colombia. Su vuelo, que partió desde Bogotá, tuvo dos escalas. La primera fue en Leticia y la segunda en Santa Cruz de la Sierra. Tocó suelo argentino a las 21.08.

image.png "Ahora sí, volviendo", mostró Rial en sus redes sociales

Ni bien llegó a la Argentina, Rial no dejó pasar ni siquiera 10 minutos que ya brindó su opinión acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán.

El conductor de Argenzuela (C5N) expresó en su cuenta de Twitter: "Sino los une el dislate de la Corte no los une nada".

Rial recibió el alta el lunes por la tarde y abandonó la clínica en la que estaba internado por una descompensación durante sus vacaciones en Colombia.

https://twitter.com/rialjorge/status/1656090261213126660 Sino los une el dislate de la Corte no los une nada. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 10, 2023

La reflexión de Rial tras recibir el alta

Jorge Rial compartió un extenso mensaje en Instagram mostrando la foto de la cama del sanatorio, ya vacía minutos, antes de retirarse del centro médico.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", indicó el conductor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial)

Y continuó: "Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo".

Luego, agradeció a los médico que le atendieron y cerró un una profunda reflexión: "Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry".