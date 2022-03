Al comenzar su programa en Radio 10, Rial aclaró que quería hablar de "un tema absolutamente personal" a la vez que advirtió que sería "la única vez" que se refiera al mismo.

JORGE RIAL Estamos separados hace mucho, no es reciente - - Tras los rumores de separación con la nutricionista Romina Pereiro, esta tarde el period.mp4

“Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy", arrancó el exconductor de Intrusos.

"Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno", añadió.

Rial reconoció que "la peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo a Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo".

Además, el futuro conductor de Sobredosis de TV (C5N) aseguró que tanto la pandemia como sus "dudas profesionales" lo hicieron entrar en una "crisis muy profunda y personal", y que eso afectó a la pareja.