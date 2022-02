El periodista habló sobre la discusión “de pasillo” luego de que su colega Elio Rossi publicara un hilo de Twitter en el que detalló, como testigo, lo sucedido entre Rial y Vernaci a raíz del desembarco del creador de Intrusos en la conducción de Sobredosis de TV en reemplazo de Vernaci y Juan Di Natale.

“¿Quién te puso hdp?, ¿quién? Hablá puto hdp. Garca, hdp, apretador, cagador hdp, hablá puto, hablááá”, contó Rossi lo que le habría dicho Vernaci a Rial tras quedar fuera del programa Sobredosis de TV en lugar de él.

Por su parte, Jorge le habría respondido en medio de la pelea: “No te saqué yo culona, te sacaste sola, no rendís, se vinieron abajo. Convencete de una vez. Vos te escondes en las puteadas, pero en la tele...no le hacés parar la p a nadie. Estás gorda y vieja".

Tras ver el hilo que realizó Elio, quien aseguró ser testigo de la pelea, el padre de More Rial twiteó: “Hermoso cuento @eliopiporossi. Gran vuelo literario. Pero todo mentira. Ni siquiera estabas ahí”.

“Con la @negropolisok fue una puteada de calentones y terminó ahí. La respeto y la quiero. Igual me hiciste reír. Hay insultos muy creativos. Elio Rossi @eliopiporossi”, sentenció Jorge Rial en sus redes sociales.

QUÉ DIJO VERNACI

“Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año. Me pareció nada más que, como me enteré por los medios y Rial trabaja en el mismo multimedio, que yo tenía que ir a decirle ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’ y nada más que eso”, comentó a su turno Vernaci en diálogo con Ciudad Magazine.

La conductora aseguró que Rial no le había atendido sus llamados previos. Al verlo en el estacionamiento del multimedio en el que ambos trabajen, lo encaró: “Cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dice ‘sí, llamame por teléfono’. Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle”.

“Entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas, y de eso se habló. Pero quedó en un entredicho, nada tan importante”, aseguró “la Negra”, quien descartó que alguien haya tenido que interceder entre ella y Rial para separarlos.