Jorge Rial salió con los tapones de punta contra Silvia Mercado

Ni lerdo ni perezoso, el conductor de Intrusos salió con todo desde su cuenta de Twitter. "Me mandó una carta documento @SilMercado enojada por algunos comentarios míos sobre su pública tarea periodística. Es raro. Alguien que opina sobre los demás no deja que otros ejerzan su mismo derecho. No hay peor verdugo que el de la propia clase", lanzó el periodista. Rial criticó varias veces a Mercado en las redes, como cuando hizo una nota sobre el alivio del Gobierno por los resultados en la elecciones de Neuquén, en las que si bien Cambiemos quedó tercero, la periodista dijo que celebraron que no ganó el candidato de Cristina Fernández de Kichner. "Acá confirma la vocera @SilMercado que la única satisfacción que le queda al gobierno es que no gane @CFKArgentina aunque el candidato de @mauriciomacri quede tercero. Lejos. Dos pelados peleando por un peine", expresó Jorge en esa oportunidad.

Me mando una carta documento @SilMercado enojada por algunos comentarios míos sobre su pública tarea periodística. Es raro. Alguien que opina sobre los demás no deja que otros ejerzan su mismo derecho. No hay peor verdugo que el de la propia clase. pic.twitter.com/znMFGzeiR2 — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2019

La batalla entre estos dos periodistas lleva ya bastante tiempo aunque nunca había salido a las redes ya que siempre la manejaron con ironía pero sin nombrarse. Ahora, y tras la carta documento que recibió, el conductor de Intrusos siguió con su potente descargo: "Me pedís que no hable de tu vida personal y profesional. La primera no me interesa. Pero, con respecto a la segunda, cómo evitar comentar esos certeros centros a los funcionarios? El último cuando, a minutos del asesinato del diputado Olivares, le preguntaste a @PatoBullrich si era un atentado contra el gobierno. Tu deseo incomodó a la propia ministra, siempre dispuesta a descubrir complots. Después se descubrió que el móvil no era hacer caer a @mauriciomacri, como tu apresuramiento oficialista te llevo a hacer la pregunta", le dijo con contundencia.

Rial además le aclaró que él no tiene problemas de ir a la Justicia, pero aclaró que lo que recibió fue una amenaza para su persona lo que no va a tolerar. "Estas en tu derecho a ir a la justicia. Lo que no podés hacer es amenazar, bajo la forma de una carta documento, el derecho a la libertad de expresión. Yo te lo respeté pese a las mentiras que decías bajo la atenta mirada de @romanlejtman16 que me pidió que no hiciera nada ‘porque sabes cómo es Silvia’. Nunca lo supe. Pero me lo imagino. Hacé lo que sientas. Yo también. Como lo hice y haré siempre. Nos veremos en Tribunales", redobló la apuesta.

Y como para que no queden dudas de su postura, le dejó un último mensaje. Para terminar, Rial expresó: "¿Y sabés qué? Durante estos años vos y muchos colegas se dedicaron a armar operetas, denigrar, mentir. Me tocó a mí muchas veces. Conté la tuya. Tengo más para contar. Se acabó. Nos cansamos de ver cómo ustedes movían los labios y la voz se las ponía en el poder político". Contundente.

