Alejandro Fantino pidió la renuncia de Mario Lugones

"Con el tema del fentanilo y con la lentitud de la tortuga Manuelita del ministro de Salud Lugones. Yo entiendo que tiene que ir en cana (Ariel García) Furfaro (dueño del laboratorio fabricante de las ampollas de fentanilo contaminadas) y todas las ratas que estaban atrás. Ahora, es el ministro de Salud, ¿puede seguir en el cargo?", preguntó el conductor de Neura. "¿Qué haríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés?", insistió. "Lo estaríamos rompiendo todo", respondió uno de sus columnistas.

"Yo también coincido que Mario Lugones debería dejar el cargo y no debería ser más el ministro. A mí me avergüenza como lo comunicó: mal, nervioso, tenso, obligado, cagado, cagado, un tipo cagado en las patas, sucio como una papa. Perdóneme que se lo diga, usted estaba sucio de alma, no digo que la culpa sea suya pero estaba sucio, no estaba cómodo para responder, estaba internamente manchado de hollín. Le pesan esas muertes, Mario", aseguró Fantino.

Fantino contra Lugones_ _tiene que renunciar_

"Decile que me chupen la...."

Mientras criticaba a Lugones, a Fantino le avisaron que alguien estaba llamando presuntamente para que no continuara con el tema . "Ya lo sé, Leo (productor del programa). Y bueno, lo sé. Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Lo lamento, papá. Lo lamento. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo, que me chupe bien la pija. Así, 'dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija' al que te está llamando. Ida y vuelta, decile. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste más", sugirió el periodista.

"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino, que contó que en una encuesta el 75% de los seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro. "Mario (Lugones) agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco", señaló el periodista de gran influencia en el Gobierno libertario.

"Que este viejo choto renuncie"

Fantino se preguntó también si a Lugones no le corresponde alguna responsabilidad penal por las muertes del fentanilo. "No sé, hay que ver. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Ginés González García y tuviste, como dicen los de HLB Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto...", indicó.

"Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos", se calentó Fantino. "Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo", siguió.