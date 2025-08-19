Qué dijo Nico Vázquez tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

El actor enfrentó a los medios que lo esperaban en la puerta del Teatro Lola Membrives y habló de escándalo mediático antes de salir a escena con la obra “Rocky”.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", dijo.

Y agregó: "Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor".

"Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue", contó.

Y siguió: "Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos".

"No fue consensuado. La conoces y sabes que si hay una persona con mucho carácter en este país, es Gime. Decide sola, tiene una personalidad muy fuerte, con unos ovarios tremendos. Habla bien de ella, despeja dudas de un montón de cosas en algunos aspectos. No me gusta verla así, está triste", expresó.

Sin ocultar su nerviosismo, admitió: "Es fuerte escucharlo, pero puedo decirles que no. Conocemos la historia dentro de cuatro paredes, y es por eso que ella decidió hablar. Él tiene un bebito muy chiquito, está en mi obra".

"No la pasé bien, estaba haciendo un duelo en carne viva. Empezando a entender lo que venía. Me dolió por las chicas. El video con Mercedes fue muy gracioso", agregó.

"No estamos divorciando. Siento que es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos, de dar las cartas de vueltas. Lo de Miami fue un antes y un después; solo puedo hablarlo con alguien que lo vivió. Podemos compartir un montón de cosas, pero estar en una situación tan límite. Sentí que desde ahí, en lugar de que siga creciendo el amor, nos sostuvimos", apuntó.