Gilberto Gil vuelve a la Argentina

Cuando en 1984, Gilberto Gil compuso "Tempo Rei" expresaba un sutil deseo de permanencia y transformación y lo hizo en respuesta a al tema "Oração ao Tempo" de Caetano Veloso, que sugería que tanto el tiempo como quien lo creó se desvanecerían. Es por eso que no resulta casual, que el artista bahiano haya elegido ese nombre como título de su gira final.

Embed

Las entradas se podrán conseguir a partir del miércoles 20 de agosto a las 10 horas a través de Movistar Arena

Durante su basta discografía de Gilberto Gil compuso canciones que retratan al Brasil,con formas rítmicas y melódicas profundamente personales, por eso, el desafío para esta última gira del talentoso artista bahiano es condensar todo ese tesoro y llevarlo al escenario, celebrando tanto su repertorio como sus múltiples facetas: el cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

Embed

“Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir” explicó sobre su decisión Gilberto Gil.

GILBERTO GIL 3 @pridiabr

Con la dirección artística de Rafael Dragaud, la dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira y Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis y Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, Gilberto brindará un espectáculo sensorial e inmersivo que celebrará la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo.