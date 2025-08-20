La Voz Argentina: se armó el boliche

La actuación de dos participantes del Team Soledad terminó con todos los jurados, los participantes y el conductor armando una fiesta sobre el escenario
En el primer Knockout del martes 19 de agosto de "La Voz Argentina", se enfrentaron dos de los integrantes del Team Soledad, por un lado Ezequiel Montagnino, que interpretó “La Bomba”, el popular tema de Ricky Martin y por el otro Rocío González, con “Azúcar amargo” de la cantante mexicana Fey.
Al terminar de escuchar sus actuaciones, la cantante y compositora Zoe Gotusso -co-coach de Lali Espósito- confesó que no conocía las dos canciones que interpretaron y el cordobés Luck Ra aseguró que a él le pasó lo mismo, pero sólo con la canción de Fey. De pronto, en el estudio empezó a sonar el tema “Solo se vive una vez” de las española Azúcar Moreno y todos los jurados fueron a bailar al escenario junto con los participantes.
En un momento, Nico Occhiato frenó todo y La Sole pidió el tema “La gota fría” de Carlos Vives y entonces, el conductor del talent show de Telefe expresó "Se armó el boliche en La Voz Argentina" y todos volvieron a bailar haciendo un trencito en el escenario.
La fiesta terminó con la decisión del Tifón de Arequito, que se decidió por Ezequiel “Chequelo” Montagnino
