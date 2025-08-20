La Voz Argentina: se armó el boliche

Embed

Al terminar de escuchar sus actuaciones, la cantante y compositora Zoe Gotusso -co-coach de Lali Espósito- confesó que no conocía las dos canciones que interpretaron y el cordobés Luck Ra aseguró que a él le pasó lo mismo, pero sólo con la canción de Fey. De pronto, en el estudio empezó a sonar el tema “Solo se vive una vez” de las española Azúcar Moreno y todos los jurados fueron a bailar al escenario junto con los participantes.

Captura de pantalla 2025-08-19 a las 11.02.17p.m.

En un momento, Nico Occhiato frenó todo y La Sole pidió el tema “La gota fría” de Carlos Vives y entonces, el conductor del talent show de Telefe expresó "Se armó el boliche en La Voz Argentina" y todos volvieron a bailar haciendo un trencito en el escenario.

Embed

La fiesta terminó con la decisión del Tifón de Arequito, que se decidió por Ezequiel “Chequelo” Montagnino