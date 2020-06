Jorge Rial se va de Intrusos por los contagios en la TV: "Me guardo en casa por mí y mis compañeros"

"Yo soy una persona de riesgo y si a mí me agarra seguro voy a tener más complicaciones que cualquiera. Pero yo tampoco quiero poner en jaque a mis compañeros. Estamos en el canal desde el primer día que se desató la pandemia, haciendo el aguante y bancando a muerte", arrancó Rial al aire.

"Yo me quedé unos días en mi casa y después vine porque no daba más, siento que tengo que estar. Me sentía invulnerable, decía 'tengo que estar porque la tele se hace presencial'. ¿Y saben qué? No somos imprescindibles. Los imprescindibles son el personal de salud, la seguridad, el que maneja un bondi para llevarnos, esos son tipos imprescindibles de verdad. Si yo no estoy, no pasa nada. Lo único que traigo es entretenimiento, ¡que no es poco!, pero no es la vacuna contra el Covid", agregó muy serio.

Por último, el conductor de Intrusos habló sobre el trabajo de los profesionales en la televisión: "Mis compañeros ya lo saben, pero tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes para ver cómo se desarrolla todo. Dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil. Nuestro ego es enorme, el maquillaje entra por los poros y queda en el corazón, hace una capa de ego, y vos pensás que si no venís Intrusos no va a seguir, que la tele se cae. Yo consulté con mi médico, con mi psicólogo, con mi familia y mis compañeros, y mi decisión es guardarme, por mí y por mis compañeros. Cuidarte a vos, es cuidar al otro. ¿Vos le llevarías el virus a tu familia? No, no se lo llevarías".