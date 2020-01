Ayer Listorti le paró el carro a la furia de Polino: "Es más fácil pegarme a mí que a Moria Casán", le replicó por no usar la misma vehemencia para criticar a la One que a él al decir que su obra con Gasalla terminará antes de tiempo.

Listorti se hizo eco de una información que arrojó Moria Casán en Incorrectas (América): "La primera obra que se baja de Mar del Plata por falta de público es la de Antonio Gasalla". en esa pieza acompaña al capocómico Marcelo Polino, quien reaccionó ante las palabras de Listorti vertidas en su programa Hay que Ver (Canal 9): "Más me dolió lo que pasó con el programa de Listorti, Hay que ver, porque es la empresa en la que yo trabajo. Porque más allá de dónde salga el rumor, si yo trabajo para una productora donde he hecho lo que me pidieron, y vos estás ahí con un rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y decir “che Poli...”

El enojo de Polino es por la falta de camaradería entre compañeros de la misma productora (Polino es jurado de Showmatch). "Parece que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes por todos los trabajadores", había expresado el conductor. Listorti insiste que la furia tiene que ser contra Moria: "Yo hice un comentario al pasar. Después llamó Polino y lo desmentimos. O sea mala leche no hay y él lo sabe".