“(La conversación) Fue con el tono amistoso de siempre. Él siempre fue una persona muy cordial”, contó respecto a la manera en que Darthés lo encaró al llamarlo desde el celular de su hijo en las horas previas al crudo testimonio de Fardín.

Guilera volvió a mencionar que durante la charla el actor le preguntó si él le había contado durante esa gira que Thelma tenía fantasías con él y volvió a desmentir haberle dicho algo así: “No sé por qué se lo diría, si Thelma era mi ex novia. No tiene sentido que le diga algo así”.

Consultado acerca de si había notado algo extraño durante la gira en la que Fardín dijo haber sido violada por Darthés, el joven señaló: “No noté nada en la gira. Hablé con Gastón Soffriti y con otros compañeros después de lo que dijo Thelma y ninguno notó nada. Yo personalmente había cortado recientemente con ella. Yo por ahí estaba un poco más distanciado de ella, porque acababa de cortar. Pero nadie se dio cuenta. Aparte, Juan Darthés no parecía eso. Parecía el padre de todos”.

Luego, indicó que no le cree al denunciado su versión, que indica que la por entonces adolescente se le insinuó sexualmente: “Es una indignación muy fuerte lo que siento, un rechazo absoluto. Una persona normal, si vive algo así, no se lo guarda. Él, como persona mayor, si vive esa situación en la que supuestamente ella lo viene a buscar a él, tendría que hablar de esa situación con algún productor, o con la madre de Thelma. ¿Va a pasar eso y vos no vas a decir nada? Si yo fuera mayor de edad y una menor se me avanza yo hubiera hecho eso, aparte para cubrirme”.

Volviendo a la conversación telefónica que mantuvo recientemente con Darthés, Guilera detalló: “Me pidió disculpas, porque se dio cuenta que yo estaba bastante cortado. Me dijo que estaba desesperado, que su carrera estaba arruinada y que él también estaba arruinado.

Por último, el joven cerró: "Yo no soy el foco, no soy lo importante. El foco no debería pasar por mí, no soy importante en esta situación. Lo importante es lo que le está pasando a Thelma. Quiero dejar en claro que yo estoy a su entera disposición y que la apoyo. Lo bueno de toda esta mierda, es que la próxima vez se lo van a tener que pensar dos veces estos hijos de puta".

