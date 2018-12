"Me han hecho mucho mejor conductor, periodista y persona. Eso tiene un valor que me lo llevo, que es mi tesoro y pase lo que pase, nadie podrá quitármelo. Gracias a todos", dijo con la voz quebrada ante sus compañeros.

Durante su despedida, Varsky también le agradeció a los oyentes y remarcó las virtudes que tuvo el ciclo. Según sus propias palabras, el gran fuerte del matutino fue el "respeto a la diversidad de voces", y "haber aprendido a dejar de lado las creencias, para escuchar la voz del otro".

Además reveló cómo vivió su llegada a la radio y cómo vive su nuevo desafío en CNN Radio, donde se desempeñará a partir de 2019. "Cuando empecé en febrero de 2007 tenía miedo no estar a la altura, por eso el nombre del programa, No somos nadie. Hoy vuelvo a tener miedo porque no sé cómo me va a ir en el próximo proyecto radial".

Y agregó: "Tomo la decisión que quiero tomar, que es una vida en familia, con mi mujer y nuestros hijos. Quiero poder hacer un ritmo similar al resto de la familia, estar para actos de los chicos, dormir un poco más, estar a la mañana, cenar con la familia. El último año que llevé a Valen al cole fue en sala de dos y hoy tiene 15. La familia es importante, y ahí es cuando salgo de ese miedo".

De esta manera, el conductor que se afianzó como un analista de la actualidad, más allá de su siempre destacable conocimiento del deporte, se despidió de compañeros muy valiosos como Daniel Arcucci, Pablo Manzotti y Mariano Beldyk.

Sin dudas, una baja importante para la Metro que intentará cubrir su partida con un programa a cargo Maria O'Donnell en la franja horaria de 6 a 9am.

