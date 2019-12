Luego agregó en otro mensaje: "Felicitaciones @ViaJuani (su usuario en esa red social) por tu embarazo #FelicidadTotal".

Dichas publicaciones comenzaron a compartirse velozmente y en unas pocas horas el rumor ya estaba instalado. "La versión insiste con que Juanita Viale del Carril está embarazada", dijo Ventura por la noche en Infama. Enseguida el resto de los programas y portales se sumaron no solo a lo que la One había tuiteado sino que las palabras de Ventura alimentaron esa versión.

A partir de las voces que se fueron levantando en torno a esa noticia, ayer en Los Angeles de la Mañana fue Angel de Brito, amigo de Marcela Tinayre, la mamá de Juana, quien comenzó a poner blanco sobre negro en la noticia. "Me había llegado la semana pasada el rumor de embarazo de Juana Viale. Le pregunté a Marcela Tinayre si era cierto y me dijo: “No, es una locura. Hablé con Juana y no está embarazada. Es mentira. Me encantaría pero lamento desilusionarte. Es un delirio”, aseguró el conductor de El Trece.

En Nosotros a la Mañana, Tomás Dente también desmintió la versión de Moria. "Yo tengo una relación de confianza con Marcela Tinayre y, tal vez off the record, me hubiera dicho que no podía contarlo y yo me hubiera llamado a silencio", expresó el periodista.

ADEMÁS:

Y la palabra que faltaba era la de Juana quien si bien no quiso hablar con ningún medio, eligió su red social en Twitter para, como siempre suele hacer en estos casos, salir a desmentir y con los tapones de punta.

"Tengo que salir de mi silencio porque hay menores de edad que se ven afectados por todo lo que la picadora de carne escupe sin consideración", escribió la actriz. Y luego agregó: "Gente grande que se lleva puesto niños..." y finalmente:

"No estoy embarazada. Protejo a los menores de edad que tuvimos que proteger por la irresponsabilidad de quienes con más y más frecuencia quedan expuestos a su forma de hacer periodismo: inventando".

Juana Viale comenzó hace unos meses una relación con Agustín Goldenhorn, de 42 años. Un arquitecto oriundo de San Isidro, que es fanático de las motos y de River Plate. El joven tiene dos hijos, fruto de dos relaciones anteriores y por lo que dijo Juana por ahora no tienen intenciones de buscar un hijo ellos.

Todo desmentido.