Juanse contó cómo Mick Jagger quiso conquistar a su mujer

Juanse, el músico que sorprende como participante de MasterCheff Celebrity, compartió programa con la actriz Carmen Barbieri, ex compañera en el reality culinario, la modelo y conductora Sofía Zámolo y los humoristas Martín Campi Campilongo y Roberto Moldavsky.

“¿Es verdad que Jagger preguntó por tu mujer?”, lo sorprendió el conductor de Perros de la calle. A lo que el músico respondió: “¡No hablemos de eso!”. Ocurrió cuando su banda, "Ratones Paranoicos", se disponían hacer de teloneros de los Rolling Stones en Buenos Aires en 1998, en el estadio de Vélez.

“Mi mujer y una amiga estaban hospedadas en el hotel conmigo cuando ellos llegaron. Y este muerto (Mick Jagger) llegó, la vio y bueno, ella lo saludó. Se fue al front desk (recepción) y averiguó en donde estaba”, recordó Juanse.

“Yo estaba con ella acostado en calzonzillos viendo la tele cuando suena el teléfono y atiendo yo" narró el cantante. "Me preguntó si estaba Julia con la voz de Ante Garmaz, yo le dije que no. Le dije "¿qué Julia?" y me dice que era ‘el cantante de los Rolling Stones'”, relató Juanse ante la risa de los presentes.

“Le dije ‘¡Tomátelas, te voy a matar!´ Se armó una. Yo salí... no te imaginás. Después se dio cuenta, nos llamó y fuimos los dos a estar con él un rato" contó celoso ante el asombro y las risas del resto de los invitados.

El cantante de Ratones Paranoicos manifestó: "Se me pasó, pero él se enojó. Lo peor de todo es que como yo ya me había hecho amigo de Keith (Richards) la primera vez que había venido, se armó el club de Richards versus el club del otro monstruo (Mick Jagger)".

Ante la consulta de Andy Kusnetzof de si se había armado la grieta, Juanse bromeó: "Se salvó que yo le haga la grieta en la jeta".