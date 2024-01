Jujuy Jiménez destrozó su torta de cumpleaños y le llovieron criticas en las redes

Justamente fue en ese momento donde se desató la polémica. En el momento de soplar las velitas decidió romper la torta y esto generó una fuertísima reacción en las redes, lo cual obligó a la modelo a tener que explicar lo sucedido.

TikTok_lizardoponce2b.mp4

Concretamente, después de pedir los típicos tres deseos Jiménez comenzó a arengar "rompa, rompa, rompa" que, al ser secundada por los invitados, no dudó en empezar a pegarle a la torta hasta destrozarla.

Esta actitud por parte de la jujeña despertó una cataráta de comentarios en las redes en repudio de lo cometido y de inmediato brindó explicaciones. Además su íntimo amigo Lizardo Ponce, aclaró la situación y comentó por qué lo hicieron: “Chicos, Sofi rompió la torta pensando que tenía cosas adentro”, sostuvo.

No obstante Sofía Jujuy se disculpó con su público y escribió: “Chicos, yo creía que era de esas tortas que se rompen y traen sorpresas, perdón. Nadie me dijo que no”, sentenció en sus posteos de Instagram.

CHEYIPCIIJDIDLDPEPYNTDOOLI.jpg

Sofía Jujuy Jiménez contó por qué rechazó a Neymar cuando quiso conquistarla

Sofía Jujuy Jiménez fue de invitada al programa Noche al Dente, que conduce Fernando Dente por América. Además de cantar, como suelen hacer los famosos que van al ciclo, la modelo respondió todas las preguntas que le hizo el conductor.

Una de ellas llamó la atención por tratarse de una supuesta relación amorosa con Neymar, el popular jugador brasileño que actualmente juega en el PSG, en Francia.

“¿Por qué no le diste bola a Neymar?, ¿es medio gato?”, preguntó Dente, y la modelo respondió: “Me da la sensación que sí, que hace eso, que tira y tira. Mensaje directo en Instagram, ¿será él? Siguió mandando y en un momento respondí, me pasó su whatsapp y yo ‘¿what?’ no falo portugues, no comprendo. Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”.