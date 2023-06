Ludmila Isabella, quien tuvo un hijo con el delantero de Lanús que jugó en el seleccionado argentino, contó más detalles sobre el hecho por el cual denunció al fubolista.

Ludmila Isabella, la expareja del futbolista Lautaro Acosta, ratificó este viernes su denuncia por el futbolista de Lanús. "Al principio no es que vino y me pegó una trompada, me fue enamorando, era todo perfecto, fue todo de a poco", comenzó su testimonio la mujer frente a de los tribunales de Lomas de Zamora. La joven relató que la violencia primero fue psicológica y que Acosta "se la agarraba con las cosas" o le pegaba "a la pared".