Julieta Ortega contó cómo descubrió a Iván Noble con otras mujeres

"Fui celosa, soy ex celosa, soy una celosa recuperada, revisé teléfonos, computadoras y bolsillos. Viví bajo un estado de sospecha permanente, en mis relaciones siempre estuvo presente el fantasma de una otra", dijo Ortega en una entrevista con el canal de YouTube y streaming "Blender".

"Al terminar esas relaciones me pasé noches enteras en redes sociales buscando a la posible nueva novia de mi ex, su nuevo objeto de deseo. Con el tiempo, me volví una experta y siempre llegué a buen puerto, me convertí en una investigadora profesional", agregó la hija mayor de Palito.

"Cansada de tanto infierno y de relaciones destruidas por las relaciones de los celos, un día decidí empezar terapia de grupo. Estuve un año contando mis penas, llorando en ese espacio, que sirve y mucho. Ahora que estoy soltera, el infierno está lejos. Pero relato esa época como una película de terror", siguió su relato.

Julieta Ortega reveló cómo descubrió las infidelidades de Iván Noble

"Yo una vez conviví con una pareja que se fue a comer con amigos, y cuando lo llamaba me hablaba con un eco, que yo dije está metido en el baño. Me dijo dónde estaba comiendo y yo dije ¿por qué se metió en el baño? Y dije, en esa mesa hay mujeres", reveló la actriz y cantante.

Y agregó: "Me puse el tapado arriba del pijama, fui, entré. Y estaba sentado, en una mesa, con amigos, con amigas y con una botella de champagne. Era como el cliché de lo que podía encontrar, había dos rubias de cada lado. Se pusieron todos blancos, y era obvio que yo no tenía que ver eso, por eso él se había ido él al baño a hablarme, y yo tenía razón."

"¿Sabés cómo se levantó y se vino conmigo? No importa eso, pero vos ¿qué haces ahí si estás casado? Me dijiste que comías con amigos, ¿por qué no me hablás desde la mesa?", finalizó a corazón abierto en "Las pibas dicen".