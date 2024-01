Julieta Poggio compartió un misterioso mensaje para su amor secreto

"Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina", fue la frase de Club de Letras que la joven de 22 años compartió. En la publicación también agregó palabras propias: "Que nunca se les olvide", afirmó la actual panelista del reality, para luego acompañar eso con el emoji de un saludo militar.

La historia dejó a todos sorprendidos tras la información que dio a conocer Juan Etchegoyen. El periodista había informado respecto al amorío que supuestamente había estallado entre Stoessel y Poggio. Esta versión se vio apuntalada con el faltazo que metió Juli a un streaming que tenía programado con Zaira Nara y Lizardo Ponce.

"Me contaban que el motivo por el que Julieta no fue es Fran Stoessel. No tenía ganas de que la vean cerca de él después de lo que yo conté en este programa. El romance está a full y a ella no le copaba ir en este contexto, lo que pregunté pero no me supieron decir es si a él le hubiese gustado que vaya", aseguró Etchegoyen en Mitre Live.

Lo cierto es que ninguno de los protagonistas salió a hablar al respecto. Al mismo tiempo, existen otras especulaciones respecto a otra persona a la cual estaría dirigida la historia que publicó la bailarina.

Es ni más ni menos que Marcos Ginocchio, el ganador de la anterior edición de Gran Hermano. El shippeo entre ambos jugadores es de larga data, y si bien nunca se confirmó un acercamiento de los dos, los rumores fueron bastantes como sospechar que la publicación fue para el.