La foto de Úrsula Corberó y el Chino Darín: "Bebé"

A través de las historias de Instagram, la actriz española compartió diversas fotografías de la feliz pareja y, una de las fotos, fue sugestiva. "Bebé", escribió Corberó en la imagen en cuestión donde se puede ver a su novio dándole un beso en los senos.

image.png La foto compartida por Úrsula Corberó en la que se puede ver al Chino Darín besando su pecho

Como era de esperar, las reacciones en las redes sociales no tardar en aparecer. Por un lado, hubo comentarios positivos que elogiaron la imagen y expresaron su alegría por la relación que tienen los artistas, y, por otro lado, críticas que consideraron la fotografía inapropiada y fuera de lugar.

"Ojalá me pasara a mí, pero subir esa foto es demasiado", "El verdadero: te observo, te analizo y te respeto", "No soporté verlo colgado de ese pezón", "Ella es hermosa y ojalá el Chino me besara así", "No sé si quiero ser ella o él", y "¡Qué caliente!", fueron algunas de los comentarios que se pudieron leer.

El resto de las fotos que Úrsula Corberó le dedicó al Chino Darín mantuvieron la esencia tierna que caracteriza su relación de hace ya varios años.

image.png Úrsula Corberó y Chino Darín durante una videollamada

Finalmente, Úrsula cerró con un "te amo" y una foto con una de las tantas videollamadas realizan al vivir distanciados por los compromisos laborales de ambos.