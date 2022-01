Julieta Prandi respondió las duras acusaciones de su ex

“Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”, aseguró Contardi.dijo el empresario. ", agregó el ex marido de la conductora.

Luego de conocerse dichas declaraciones, Julieta Prandi decidió contestarle en su programa de América TV. “Esta organización poco seria estuvo avalando y defendiendo a un violento, a un estafador, un padre ausente que no paga ni alimentos. Avalaron todo esto y desacreditaron los dichos de mis hijos”, expresó furiosa.

Además expresó que: “No hay nada más contundente que las pruebas que tiene mi abogada, yo creo que la verdad va a prevalecer y que al final del camino les va a dar vergüenza todo esto. Con la verdad uno duerme tranquilo, no tengo que preocuparme por sus mentiras y sus amenazas. Es la lucha que llevo hace tres años cuidando y manteniendo a mis hijos sola. El resto está en la Justicia”.



La abogada de la modelo también estuvo presente en la entrevista y desmintió que su clienta impida que su ex tenga contacto con los menores: “Los chicos no lo quieren ver, hay una causa por corrupción de menores que es gravísima... A Mateo le hicieron varias entrevistas y él cuenta que su papá lo deja solo con esta niñera que lamentablemente tiene un hijo que estaría involucrado en algunos hechos que prefiero no comentar”.



Por último, Julieta Prandi fue consultada por las declaraciones públicas de su ex y respondió: “A la nota no la quise mirar. Para mí no es grato verlo, es una persona que me intimidó siempre y que me hizo pasar por un infierno, siempre le tuve miedo. Es una persona a la que no quiero ver ni escuchar. Alejandra lo escuchó en detalle y va a tomar cartas en el asunto”.