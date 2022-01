Karina Jelinek denunció que fue estafada

En el programa A la tarde (América TV), Rosenfeld señaló . “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”.

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco aseguraron que la modelo le entregó sus ahorros a este hombre, de quien tenía una gran confianza, para que los tuviera en una caja de seguridad. Desde hace un año, ella le viene reclamando que le devuelva el dinero, pero hasta el momento no logró recuperarlo. Al parecer esta persona le habría blanqueado que ya no tiene esos dólares.

Rosenfeld explicó que en el caso de no obtener sus ahorros, iniciará una demanda judicial para intentar recuperar esa plata.

Por su parte, la periodista Cora Debarbieri señaló que existe un documento en el que consta que la popular modelo le entregó el dinero.

En varias oportunidades, Jelinek había manifestado su deseo de ser mamá por el sistema de adopción por subrogación de vientres: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”.

Ana Rosenfeld indicó que Karina "está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, y se mostró esperanzada de cara al futuro.

La modelo ya estaba en tratativas para subrogar un vientre en Miami, ya que en la Argentina todavía no existe una legislación sobre este tema. Con su amiga Florencia Parise habían planificado criar juntas al bebé.