El talent show de Telefe entra en la recta final del certamen, sumando nuevos artistas para que acompañen a los coach en el entrenamiento de los participantes.
A partir del próximo domingo 24 de agosto, a las 22, comienzan Los Playoffs en "La Voz Argentina", el talent show de Telefe que se transformó en el programa más visto de la televisión argentina, entra en su tramo final.
En esta etapa del ciclo conducido por Nico Occhiato, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo interpretando una canción en forma individual. El coach deberá salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de elegir a tres sus participantes favoritos entre los seis que queden para que sigan dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
En esta etapa -para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los participantes- se sumarán nuevos co-coaches, grandes referentes de la música actual. Juanes estará junto a Soledad Pastorutti, Tiago PZK con Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali Espósito, y La K’onga hará lo propio junto a Luck Ra, brindando consejos a los nóveles artistas durante los ensayos previos a su performance.
La quinta temporada de "La Voz Argentina", con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, puede verse en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max, donde también quedan disponibles los programas luego de su transmisión.
Además, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina siguen al frente del "React de La Voz", en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Y "El Regreso", con la conducción de Sofi Martínez junto a Karina como quinta coach, continúa dando segundas oportunidades a los participantes eliminados, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. en vivo por Luzu TV y Streams Telefe.
comentar