Comienzan los Playoffs en La Voz Argentina

En esta etapa del ciclo conducido por Nico Occhiato, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo interpretando una canción en forma individual. El coach deberá salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de elegir a tres sus participantes favoritos entre los seis que queden para que sigan dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

@adriandiazfoto_LA VOZ_COACHEO_LUCK RA _LA K ONGADSC01223

En esta etapa -para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los participantes- se sumarán nuevos co-coaches, grandes referentes de la música actual. Juanes estará junto a Soledad Pastorutti, Tiago PZK con Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali Espósito, y La K’onga hará lo propio junto a Luck Ra, brindando consejos a los nóveles artistas durante los ensayos previos a su performance.

@adriandiazfoto_LA VOZ_COACHEO_MIRANDA_THIAGO PZK_ADD00606

La quinta temporada de "La Voz Argentina", con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, puede verse en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max, donde también quedan disponibles los programas luego de su transmisión.

@adriandiazfoto_LA VOZ_COACHEO LALI_JOAQUIN LEVINGTON_DSC00893 (1)

Además, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina siguen al frente del "React de La Voz", en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Y "El Regreso", con la conducción de Sofi Martínez junto a Karina como quinta coach, continúa dando segundas oportunidades a los participantes eliminados, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. en vivo por Luzu TV y Streams Telefe.