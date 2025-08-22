Moria Casán fue lapidaria con video de Mauro Icardi en ropa interior

ICA

Entre la enorme cantidad de comentarios que circularon por las diferentes redes sociales, alcanzó gran repercusión la divertida comparación que realizó Moria Casán en un posteo en el que replicó el video que subió la actriz. Fiel a su estilo, "la lengua karateca" no se guardó su opinión para sí misma y compartió el siguiente comentario “Maní con levadura, adore” escribió "la One" al referirse a los atributos del ex de Wanda Nara.

Moria Casán también compartió su opinión ante las polémicas declaraciones de Wanda Nara en Ezeiza, a su regreso a la Argentina, en donde mencionó haber vivido situaciones de abuso de parte de su exmarido Mauro Icardi, y en donde se comparó con la actriz y consuctora Julieta Prandi.

En su cuenta de "X" -exTwitter-, "la One" expresó “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.