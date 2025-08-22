Tini Stoessel sueña con formar una familia con Rodrigo De Paul

En el marco de la clásico ronda de prensa por el estreno de su serie "Quebranto" -que se emitirá por Disney+, la artista argentina se sinceró sobre su deseo de ser madre y formar una familia con el volante del Inter Miami.

“Me encantaría ser mamá, toda mi vida, siempre dije que me encantaría tener esa posibilidad y esa oportunidad” reconoció Tini y agregó “Un momento de mi vida como que se me apagó, pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo representado y me encantaría”.

En otra de las notas de prensa que realizó la cantante y actriz, Tini Stoessel fue entrevistada por Sofi Kotler para "Telenoche" y explicó sobre cómo imagina que criaría a sus hijos “Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”.

Además, la intérprete aclaró que le gustaría formar una familia y establecerse en Argentina “Yo amo vivir acá y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia".