Karina "La Princesita": "Que me digan mala, no pienso bajar la cabeza"

Al mismo tiempo que se mostró molesta por lo sucedido con sus colegas, al señalar que la "me puso mal porque me parece un poco injusto que la persona a la que agreden, cuando se defiende un poquito, termina siendo mala" y concluyó tajante: "parece que para la gente, para ser buena tenés que ser sumisa, callada y bajar la cabeza frente a las humillaciones. Y prefiero que me sigan diciendo mala porque no pienso bajar la cabeza nunca más".

Mientras que Brian recordó cómo fue la fiesta en la que se sintió atacado por Karina y, según relató en diálogo con Ciudad.com, la misma se produjo mientras él estaba en pareja con Mayra, la hermana de Sergio "Kun" Agüero. "

En un momento, la hermana del Kun la llama a Karina y me la presenta y entonces ella dice: ‘sí, yo lo conozco a él. Lo veía en Gran Hermano. Decías que Ángela Leiva canta mejor que yo’, lo decía riéndose medio socarronamente como hace ella", rememoró.

"Entonces le traté de explicar: ‘mirá, me gusta más Ángela como artista, pero las dos son grandes artistas’. Ahí ella me dice: ‘Igual, tranquilo, no pasa nada’ y se dio vuelta y se fue, no me dejó explicarle más. En ese momento la verdad es que me sentí como el culo, estaba en un lugar en el que no conocía a nadie, aparte siempre soy súper educado. Yo lo sentí así, ponele que no fue así, pero yo lo sentí así", aseveró.

Además volvió a defender a Ángela por lo sucedido en la pista e indicó que "ella estaba en la postura de pedir disculpas, no entiendo para qué la siguió Karina; Ángela recibía todo y no levantaba la guardia, por eso yo salté también. La miro en un momento y tenía los ojos llenos de lágrimas pero no las quería largar para no quedar mal. Aparte era el debut, ¿no podía esperar un poco?"

Por otro lado Ángel De Brito, el conductor del certamen junto a Laurita Fernández, también se metió en la polémica y ponderó el trabajo de Karina como jurado: "me gusta, tuvo muy buenos momentos", manifestó en su cuenta de Instagram.

