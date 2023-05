Karina La Princesita se solidarizó con Alejandro Sanz por su difícil momento

En las últimas semanas, La Princesita se sinceró sobre su salud mental. "Voy al psicólogo y al psiquiatra, estoy controlada por eso. Tengo ataques de ansiedad y de pánico”, comentó la cantante. En ese sentido, días atrás sufrió un ataque de ansiedad previo a un show en Chaco, y recurrió a la red para compartir lo que le había pasado.

"Antes de salir me agarraron muchos de ansiedad muy fuertes, la pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria y me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible", reveló Karina. "Soy fuerte, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando, está todo bien y es parte del proceso. Más que nada para que sepan lo agradecida que estoy, porque la música me hace bien", agregó.

Embed Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones , seguramente pasará. https://t.co/RhIBWqvtfy — KARI (@kari_prince) May 27, 2023

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz hizo público su dífícil momento emocional y preocupó a sus fanáticos, que no dudaron en manifestarle su apoyo. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”, dijo el cantante español en el inicio del mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Estoy triste y cansado”.

Consciente de que lo que le está sucediendo a él le puede estar pasando a alguien más, el artista aseguró: "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Para cerrar su mensaje, contó que estaba ocupándose de su salud mental y señaló que su próximo concierto, el 3 de junio en el Navarra Arena, en Pamplona, España, en el marco de su gira SANZ EN VIVO 2023, será clave para analizar cómo seguir.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", concluyó.

El intérprete de “Corazón partío”, vale recordar, ya había alertado sobre su estado de ánimo con un crudo mensaje publicado en noviembre pasado. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, dijo aquella vez en las redes sociales. Sin embargo, poco después anunció que había superado el mal momento y que iba a volver a los escenarios.