Keanu Reeves: "Si subo a una moto siento placer físico"

La filmación de John Wick: Capítulo 3, además de volverse un éxito de taquilla (ver aparte) fue una buena oportunidad para que POPULAR lo entreviste en un salón del Four Seasons en New York.

Me di por vencido cada vez que miro la saga y cuento los cuerpos, me quedo en 30 (risas) ¿A cuántos mato en las tres?

-No lo sé. Ellos trataban de matarme a mi, así que realmente no me importa. Algo que me concierne es saber cuántos de ellos siguen vivos. (risas)

¿Cómo fue trabajar con Mark Dacascos, llamado Zero el principal villano?

- Mark es una persona encantadora y un actor fantástico. El contribuyó mucho con su rol. Chad Stahelski el director, tuvo esta idea de tener ninjas en el film y entre muchas de sus propuestas, Mark sugirió que usted puede ser un admirador de John Wick, como cuando el se sienta a su lado, y se lo ve como si viera a un ídolo. Era la idea de que además de ser un admirador, pero también un maestro de la muerte. Todo fue idea suya y fue fantástico. Fue un placer trabajar con él y como artista marcial y actor de cine de acción, fue algo superior. Y todo eso me ayudó para que mi actuación fuese buena. (risas).

¿Que sabe sobre Rusia y su relación con John Wick?

- Estoy pensando en el pasado de John Wick y creemos en realidad que el libro no es suyo. Todo fue creado en el momento y de la misma forma creamos la historia. De todo eso nació el Segundo Capitulo, y que nos dio la oportunidad de hacer un tercero. El director creyó que nosotros pensábamos conectarnos con Ruska Roma y los gitanos. Investigamos un poco y descubrimos esa conexión. Esta gente demuestran tener cierta independencia ya que viajaban por todas esas regiones y constituían algo misterioso.

¿Serían como gitanos?

- Seguro, si, un tipo de gitano.

Si no anda en su moto ¿siente que algo falta en su vida?

- Definitivamente si. Paso a sentirme como desplazado si no estoy andando en motocicleta.

¿Por que le gusta tanto?

- Usted dijo la palabra gustar. Me agrada la estética de la motocicleta. Así cuando salgo manejando me siento muy divertido. Me encanta su vibración, el movimiento, la independencia de la misma. Me gusta la forma en que puedo moverme en el mundo. Es emocionante y hay un placer físico en el hecho de manejarla. Y es un gran lugar para pensar hay algo que sucede ahí arriba que es especial.

Luego de John Wick 2’, lo buscaron para esta tercera ¿hará la cuarta?

- Me encanta este personaje y me gustaría mucho continuar la historia, pero no sé si el director lo haría ni sé si tendríamos al mismo director. No lo sé