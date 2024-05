L-Gante, más complicado: el juicio oral ya tiene fecha de inicio

Fuentes judiciales indicaron que el juicio se desarrollará entre los próximos días 8, 9, 10 y 11 de octubre de este año. Se trata de la causa en la que el músico estuvo preso casi tres meses.

Qué dice la causa

L-Gante está acusado por los delitos de “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado”, que contemplan penas en expectativa superiores a los diez años de prisión.

El tribunal oral número tres de Mercedes, provincia de Buenos Aires, exhortó a todas las partes del juicio “a que efectúen la discriminación correspondiente para traer al juicio sólo a los testigos que estimen relevantes para dirimir el caso”.

En ese contexto, la resolución decidió “fijar la audiencia de debate para los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2024, a las 10.00 horas”.

L-Gante fue denunciado por hechos que perjudicaron a Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, quienes lo acusaron de intimidarlos a punta de pistola luego de que varios de los integrantes de su grupo de amigos autoadenominados “La Maflia” fueron demorados durante un operativo a la salida de un boliche.

L-GANTE-wanda-nara-828x548.jpg L-Gante habría secuestrado y amenazado de muerte a Gastón Torres.

Otro escándalo

Hace unos días, L-Gante volvió a ser noticia y no por sus canciones, si no porque trascendieron los motivos de una nueva separación, esta vez de Candela Arizaga después de varias situaciones de tensión que se han vivido en las últimas semanas.

La noticia la reveló el periodista Juan Etchegoyen, quien dio a conocer el detrás de escena de la situación y reveló cuáles fueron los motivos de la ruptura entre el cantante y su pareja.

“¿Te acordas que cuando L-Gante fue de sorpresa a lo de Wanda te conté que ya estaban en crisis? Bueno, ahora están separados y me animo a confirmarlo”, conto Etchegoyen.

“La relación de Elian y Candela está rota, por lo menos a esta hora. Pregunté si esto es definitivo y me dijeron que si. Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como ‘a mi no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’”, agregó.

“Encima -prosiguió el periodista- Elian se fue de viaje a Europa y nunca le dijo de ir a Candela, lo que también la enojó justo después de lo sucedido con Wanda donde la esposa de Icardi no le permitió el ingreso a Elián a su casa”.

“Ante esta situación que te cuento ella optó por cortar de raíz la relación y me dicen que él cuando regrese a Buenos Aires intentará reconquistarla pero ella está tan furiosa que ya lo dejo de seguir”, concluyó.

Anteriormente, un periodista le hizo denuncia en su contra por correr supuestas picadas ilegales con su auto en la ciudad de La Plata.

“La denuncia que tengo en mi poder es por prueba ilegal de velocidad con vehículo automotor, artículo 193 bis me cuentan pero no quiero entrar en lo técnico” contó el periodista Juan Etchegoyen.

“La situación se suma a las otras denuncias que tiene el cantante que disfruta por estos días de la vida europea y que pareciera no tomar conciencia de las cosas que se están denunciando en su contra”, explicó el periodista.

Según relató Etchegoyen la denuncia está radicada en La Plata: "Se le pidió al juzgado de garantías donde tienen sus causas anteriores que informe de situación procesal”.