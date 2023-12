L-Gante sufrió un accidente automovilístico: "Tengan cuidado con..."

En la primera postal que compartió en sus historias de Instagram, se lo vio con una sonrisa, haciendo el clásico gesto con la mano, y una herida cortante en la frente. “Accidente automovilístico”, escribió.

l-gante-accidentejpg.jpg

Luego, el músico se sacó otra foto, esta vez, parado arriba de su auto en el lugar donde se despistó. Al parecer, la tormenta le jugó una mala pasada al vehículo, pero la situación no pasó a mayores.

“Tengan cuidado con la lluvia”, escribió en la historia, mientras posaba para la cámara con los brazos abiertos. El músico se subió al techo del auto accidentado, mientras sonreía para la cámara a pesar del mal trago que había vivido minutos antes.

l-gante-accidente-1jpg.jpg

La mamá de L-Gante contó cómo es la relación de su hijo con Wanda Nara

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, fue al programa de Yuyito González y le consultaron por la relación entre su hijo y Wanda Nara: “Fue comercial”, aseguró Claudia, pero los panelistas del programa insistieron en que tenían datos concretos sobre la existencia de un romance entre ellos.

“La conocí, buen trato. Comercial y pudo haber lo que dijo Elián. Es la vida personal de él. Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada. No puedo decir ni que sí ni que no porque es meterme en un campo que no puede ser, ella tiene toda una familia. Puedo opinar que ella como persona me cayó bien, macanuda, divina”, aseguró.

La mamá del artista también se refirió al vínculo con Tamara Báez, la madre de su nieta Jamaica: “Me llevo bien ahora, en un momento hubo asperezas, pero ahora bien. Es una relación que va a persistir. Hay que buscar la forma de tratar de llevarse bien”.