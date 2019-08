La semana comenzó con fuertes rumores de crisis, luego se aplacó con una nota en una revista del corazón con la declaración del malo de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece): "Me caso para celebrar la vida". Para descartar versiones de separación, La China publicó en las redes sociales fotos del cumpleaños de su hija mayor, Rufina, fruto de la relación con Nicolás Cabré, en la que se ocupó de que se viera la figura del actor chileno.

En Intrusos (América) se reavivaron las versiones de crisis cuando la panelista Marcela Tauro contó que La China le descubrió a Vicuña el mensaje que le envió a Pampita: "La semana pasada, cuando estaban los rumores de separación... parece que no eran tan rumores. Ellos viven en el country San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola. Doy los datos para que vean que es gente que conoce. Me dicen que habrían tenido una fuerte discusión".

Tauro brindó más detalles al rumor: "Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la ex mujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan los dos una discusión".

Al cierre de esta edición ninguno ratificó ni rectificó esa información. Según Tauro, "por la discusión, La China lo hace irse de la casa. Él se fue a Chile el fin de semana. Y los vecinos de la zona dicen que las discusiones serían bastante habituales". En las redes sociales La China publicó una foto con su representante, Paul García Navarro, y el productor Gustavo Yankelevich, quien quisiera contar con ella para alguna obra de teatro.