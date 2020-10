Del estudio participaron 50 voluntarios de distintas edades, los que vieron más de 100 horas de películas de terror, y mediante el monitoreo de sus ritmos cardíacos, la ciencia determinó cuál es el largometraje que les produjo más miedo.

Sinister, film de 2012 dirigido por Scott Derrickson, fue el triunfador.

Según determinó la investigación, la frecuencia cardíaca en reposo fue de 65 latidos por minuto, pero durante Sinister, ese número subió a 86 LPM.

SINISTER-superJumbo.jpg

Insidious (La noche del demonio), se quedó con la medalla de plata, perotambién con el récord de la escena más espeluznante, en la que se produjo un registro promedio de 133 LPM en los espectadores.

El Top 10 de las películas más terroríficas de todos los tiempos lo completaron:

El Conjuro, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent y The Visit.