La confesión íntima de Andrea Rincón: "Te queda la vibra adentro"

En Más mamás que minas, el ciclo de streaming conducido por Juana Repetto y Vicky Gils, Andrea habló de su concepto sobre lo que significa intimar con otra persona. “Hace casi dos años que no estoy con nadie...”, se sinceró la actriz, al hablar de su presente sentimental, luego de separarse de Mauricio Corrado, con quien llegó a comprometerse y pensar en un posible casamiento.

"Si yo no amo a alguien, no voy a acostarme con esa persona. Y si esa persona no me ama, mucho menos”, reflexionó Rincón, en voz alta. "Si yo no amo a alguien, no voy a acostarme con esa persona. Y si esa persona no me ama, mucho menos”. aseguró, la también conductora. "Para todos los jóvenes que creen que ‘sí salís un sábado a la noche, te llevaste a alguien a tu casa y después te fuiste, volviste, ya está, me eché el polvo’, ya lo dice la palabra. Es un descargue".

"Ese descargue que vos tenés si no hay amor... ¿Qué te pensás que se lleva la otra persona? Está desechando. O sea, sos el depósito, aunque el desecho no esté adentro de una, estás descargando en la otra persona toda la porquería que tenés... A mí me pasaba en alguna época que yo antes de entrar a la función en el teatro, yo me ponía muy nerviosa y mi descargue era que me masturbaba", se sinceró, Andrea, en primera persona.

ANDREA A FLOR DE PIEL

"Yo dejaba toda la tensión ahí. Imaginate si pobre tipo..., pobrecito lo que hacía. Si hacés el amor, no. Si vos amás a la persona con la que estás, no, porque lo que estás haciendo es amarla", comparó Andrea, en voz alta, durante la charla en vivo entre mujeres. “Yo la única manera que hoy consigo acostarme con alguien, tener relaciones, es si hay amor. Asexual no voy a ser nunca. Si hay algo que me encanta, no te voy a mentir a vos…”.

“Lo que pasa es que una vez que vos descubrís lo que es hacer el amor, ¿para qué lo vas a cambiar por algo que es, o sea, digo, es como ya saber lo que es tomarte un buen vino y tomarte uno que no lo es?”, cerró Rincón, con una mira súper introspectiva, sobre su concepto sobre los vínculos debajo de las sábanas.