Wanda Nara a fondo contra Mauro Icardi: pidió el cuidado exclusivo de las hijas en común

DURO PEDIDO DE WANDA CONTRA ICARDI

“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores”, propone el pedido especial que Wanda le hace al magistrado, y que desfavorece a Mauro.

"Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género... La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional", propone, el expediente, ya ingresado en el palacio de justicia de la nación.