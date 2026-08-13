Wanda Nara a fondo contra Mauro Icardi: pidió el cuidado exclusivo de las hijas en común

La futura conductora de la nueva edición de Masterchef Celebrity, se presentó en la justicia para reclamar la responsabilidad parental unilateral de sus hijas con el deportista.
Tras regresar de Italia con sus hijas, Wanda Nara decidió buscar ayuda en la justicia federal en lo que considera son conductas inapropiadas de Mauro Icardi, su exmarido, en desmedro de Francesca e Isabella. Luego de los días en los que la presentadora de tevé y las niñas quedaron retenidas en Europa porque el deportista no autorizaba su regreso al país, ella pidió en la justicia el cese de contacto y vinculación entre el padre y las menores de edad.
"Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi”, contaron en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, en las tardes de América, sobre un reciente pedido que Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, presentó en la justicia.
"Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”, explica el escrito, con el requerimiento impulsado por Nara. Y, acto seguido, en el mismo planteo acercado a tribunales, la conductora decidió ir a fondo en su pedido contra el jugador de fútbol.
"Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor”, expone, Rosenfeld en el tribunal, por pedido de la mediática, que deberá impulsar al juez interviniente, a tomar una pronta resolución.
“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores”, propone el pedido especial que Wanda le hace al magistrado, y que desfavorece a Mauro.
"Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género... La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional", propone, el expediente, ya ingresado en el palacio de justicia de la nación.
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