La conmovedora carta de la hija de Fernando Confessore, tras la partida del meteorólogo

Jimena, una de las hijas del especialista en clima de TN, publicó una desgarradora carta para su padre, en redes sociales.
Jimena, una de las hijas de Fernando Confessore, el meteorólogo de TN fallecido a fines de la semana pasada, lo despidió con una conmovedora publicación en Instagram. La joven le dedicó amorosas palabras a su padre y le dejó una fiel promesa escrita. "Cuesta creer que no voy a volver a verte".
“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido. Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, expresó Jimena, a través de las redes sociales.
“Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más. Vamos a extrañar todo de vos, pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.
“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida. Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”, compartió, la joven, una de las hijas de Confessore.
“Quédate tranquilo pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”, expresó Jimena, en la carta que compartió en su cuenta de IG. “No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”.
"Te voy a amar y a extrañar toda la vida. Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo", cerró, la hija de Fernando, con palabras que le llegan al alma a todos.
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