Enseguida aparecieron los rumores de una tercera en discordia y todos le apuntaron a Elena Rivera, compañera de elenco del actor en la serie Inés del Alma Mía, ya que ella publicó una foto de una publicidad que tenía al galán chileno como protagonista junto al tema "Sex Bomb" y varios corazones.

A partir de los rumores de crisis y con esa foto, todos la señalaron como la responsable de la ruptura, pero después de varios días en silencio, ayer Elena publicó un posteo contundente para desmentir los rumores que la vincularon con Benjamín. La actriz posteó una foto con su novio, el periodista español David Redondo, y expresó: "Pues aquí estamos... Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clicks que necesitas...", dando punto final a las especulaciones.

A partir de ese mensaje en el que la actriz cortó de raiz cualquier posibilidad de ser la responsable de la ruptura, la panelista de Angel de Brito, Mariana Brey, aseguró que en realidad la crisis de la pareja tiene otro origen.

"Por la información que yo tengo no hay terceros en discordia. La crisis de ellos viene desde antes de que apareciera Elena Rivera. Ellos intentaron tapar la crisis, pero lo de la separación, que es prácticamente definitiva, nosotros ya lo sabíamos", comenzó diciendo la panelista, afirmando la ruptura.

ADEMÁS:

Pero enseguida Mariana contó situaciones por demás de incómodas que se habrían dado en la intimidad de la pareja. "La información que yo tengo es que la China se habría cansado de Vicuña por sus celos. Él es obsesivamente celoso, al punto tal -entre varias anécdotas que puedo ir contando- que un día Vicuña habría levantado su teléfono, habría llamado a un guionista de ATAV y le habría sugerido que cambie parte del guión. La parte de sus escenas amorosas con Gonzalo Heredia. Ellos tenían escenas de amor, muy fuertes. La China es muy libre en su manera de vivir. Lo que no significa que va a hacer cualquiera", contó.

Según los datos que revelaron en el programa, la relación entre ellos entró en un punto en el que no hay retorno y tiene que ver con que él no soporta el desorden de ella y sobre todo algo que llamó mucho la atención y que en una pelea que habrían tenido en un alto de las grabaciones de ATAV él la habría comparado nada más y nada menos que con Pampita. "A mí me contaron de adentro de ATAV que él le reclamaba que la heladera estaba vacía y que estaba la casa desordenada. ¿Y ella qué le decía? “Hacelo vos”. Aparte la China trabaja todo el día. Él tiene eso de pacato, chileno", contó Yanina Latorre.

Cerrando con el escandaloso tema, Brey fue quien lanzó al aire la polémica frase final, sobre el desgaste sentimental entre los actores: "En más de una oportunidad, él la habría comparado con su ex. "Con Pampita esto no me pasaba". Por ahora ellos no lo hacen oficial pero sus amigos dicen que pronto lo harán.