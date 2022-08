La hija de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán celebró su primer cumpleaños

Luego de dos semanas en España con sus hijos, Pampita Ardohain se reencontró con Roberto García Moritán en Buenos Aires y se encargó personalmente de la organización de este evento tan especial donde recibió a sus familiares y amigos con una fiesta temática y con su clásico estilo "total white".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Garcia Moritan Ardohain (@anagarciamoritan)

Para el festejo de la pequeña Ana -que cumplió un año el 22 de julio-, la pareja convocó a sus seres queridos para disfrutar de una divertida tarde llena de actividades para los más chicos y con una larga mesa para los adultos bajo un túnel de hojas verdes de una arboleda natural, a orillas del lago, en donde los invitados se mostraron en redes sociales pasándola bien, felices y a puro festejo.

Decoracion mesa.jpg La mesa principal finamente decorada y con los invitados

La temática del festejo fue el Payaso Plim Plim y sus amigos, interpretados por otros seis animadores, la torta de dos pisos y los souvenirs tuvieron el mismo concepto, tampoco faltaron los juegos, el trencito, las rondas que también fueron parte del festejo.

Entre los invitados presentes estuvieron -entre otros- Gabriel Oliveri, Barbie Simons, Barby Franco, Puli Demaría y Julieta Novarro.

Los más chicos disfrutaron de una plaza de juegos y bloques, una casita del bosque, un pelotero y un rincón de helados y limonada también con el estilo totalmente blanco. La mesa infantil, en tanto, se dispuso en un estilo campestre de picnic, combinaba con la mesa de adultos.

decoracion.jpg La decoración de la fiesta con el clásico estilo "total white".

Pampita, madre tiempo completo

Carolina Pampita Ardohain no la lleva a su hija Ana a la guardería, como tampoco la deja al cuidado de algún familiar o una niñera durante su trabajo, sino que la lleva con ella.

Una de las condiciones para ser la conductora de la primera temporada de "El Hotel de los Famosos"(El Trece), fue tener un lugar para que pudiera estar con su hija y Brisa, su sobrina -que viajó desde La Pampa- que la ayudó con la pequeña mientras la conductora grababa sus participaciones. Por ese motivo, la producción destinó para ellas una de las cabañas del predio de Cañuelas donde se grabó el reality.

fiesta .jpg

El porqué del nombre Ana

El nombre de la hija de Pampita y García Moritán estaba consensuado previamente por la pareja y se conoció el mismo día que nació. "Ana" significa "benéfica, compasiva, llena de gracia", pero además, la modelo y conductora contó porqué es especial para ella: "Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí".