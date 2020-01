La vocalista forjó durante el año pasado una verdadera legión de seguidores en las redes sociales con su sonido pop desfachatado salpicado de melodías inquietantes de graves bajos, con guiños al trap ya la música dance electrónica.

"Principalmente creo que los fans se merecen todo. (…) Siento que no se ha hablado lo suficiente de ellos esta noche porque son la única razón por la que cualquiera de nosotros está aquí. Así que gracias a los fans", dijo la joven al recibir su tercer gramófono.

Billie Eislich ganó 5 premios Grammy (discurso)

La ceremonia se realizó en el Staples Center, la casa de Los Angeles Lakers y por eso cientos de fanáticos acudieron durante el día para rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant, que falleció en un accidente de helicóptero junto a su pequeña hija, de 13 años.

ADEMÁS:

Al comenzar el show, Lizzo y Alicia Keys, la anfitriona, dedicar sus presentaciones a Bryant, que falleció junto con su hija al estrellarse el helicóptero en el que viajaba con otras siete personas a las afueras de la metrópoli californiana.

Alicia Keys - Someone You Loved (Grammys 2020)

"Todos estamos sintiendo una inmensa tristeza, porque más temprano hoy Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdió a un héroe. Y estamos parados aquí con el corazón destruido en la casa que Kobe Bryant construyó. Sé que Kobe amaba la música, y esta celebración es en su honor. Él habría querido que mantuviéramos las vibras arriba", dijo Keys.

Los premios, a continuación:

Álbum del año

"Cuando todos nos dormimos, ¿a dónde vamos?" ("When All Fall Sleep, Where do We Go?"

), Billie Eilish

Grabación del año (mejor canción)

"Bad Guy", Billie Eilish

Canción del año (composición)

"Bad Guy", Billie Eilish

Mejor artista revelación

Billie Eilish

Mejor actuación de pop individual

Lizzo, "Truth Hurts"

Mejor actuaciòn de pop dúo / grupo

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Mejor álbum de pop

"Cuando todos nos dormimos, ¿a dónde vamos?" ("When All Fall Sleep, Where do We Go?"

), Billie Eilish

Mejor álbum de rock

"Señales sociales", Cage The Elephant

Mejor álbum de rap

"Igor", Tyler The Creator

Mejor álbum de música alternativa

"Padre de la novia", Vampire Weekend

Mejor álbum de electrónica

"No Geography", The Chemical Brothers

Mejor álbum urbano contemporáneo

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo MEJOR

Actuación de rock

"This Land", Gary Clark Jr.

Mejor álbum country

"Mientras estoy viviendo", Tanya Tucker

Mejor actuación de orquesta

"Norman: Sustain",Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles

Categorías latinas

Mejor álbum pop latino

"#Eldisco", de Alejandro Sanz

Mejor álbum rock o alternativo latino

"El mal querer", de Rosalía

Mejor álbum regional mexicano (incluye tejano)

"De ayer para siempre", Mariachi Los Camperos

Mejor álbum tropical latino

"Opus", Marc Anthony

"Un viaje a través de la música cubana", Aymée Nuviola