La novia de Martin Demichelis rompió el silencio

En una entrevista con Infama, Micaela dio su mirada sobre lo ocurrido y sostuvo: “Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”. En ese sentido, aseguró que el encuentro con los hijos de Demichelis se dio de manera espontánea, sin que se les aclarara cuál era el vínculo, y remarcó que no hubo organización previa.

“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”, añadió la pareja del exdirector técnico de River.

Sus declaraciones surgieron luego de que Majo Martino, amiga cercana de Evangelina Anderson, afirmara que la modelo se mostró angustiada por el impacto que la situación habría tenido en los chicos. De acuerdo con ese relato, la hija menor de Anderson le habría expresado: “Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron hace algunas semanas, en México.

Frente a esas versiones, Micaela fue contundente: “Los motivos son personales y no pienso exponerlos”. Además, negó de forma categórica los detalles difundidos sobre un supuesto malestar de los niños y rechazó que se hayan producido escenas incómodas o gestos afectivos ocultos, como se había mencionado. “Esto tampoco es cierto”, afirmó en diálogo con Oliver Quiroz para Infama.

En ese contexto, también tomó fuerza la versión que indicaba que Micaela habría terminado su relación anterior para comenzar un romance con Demichelis. Según relató Santiago Sposato en Infama, su expareja se habría enterado del nuevo vínculo a través de los medios, pese a que ambos tenían un viaje planeado que se canceló repentinamente.

Ante esas afirmaciones, Micaela fue clara: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. Si bien Sposato insistió en que el exnovio se habría enterado por la prensa, la actual pareja del DT ratificó su postura y reclamó respeto por su intimidad.

“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, manifestó, molesta por la exposición y las versiones que circularon.

La historia que involucra a Martín Demichelis, Evangelina Anderson y Micaela Benítez continúa generando repercusiones, aunque en esta oportunidad fue la propia Micaela quien decidió dar la cara, contar su versión y marcar un límite frente a los rumores.