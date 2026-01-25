Mar del Plata: Matías Alé y Roberto Peña la rompen con su obra de teatro con precios económicos

La obra se destaca por la gran complicidad entre Alé y Peña, quienes también divierten de gran manera al público fuera del argumento principal: Matías jugando con la gente en el escenario y Roberto con imitaciones desopilantes de famosos.

Martina Vignolo, casada con Alé desde hace tres meses, cumple un buen papel como jefa de ambos espías, quienes buscarán pasar desapercibidos cumpliendo distintos roles en una obra de teatro. Por su parte, Federico Giacomantone es la revelación de la obra con sus trucos de magia y distintas interpretaciones. Por último, las bailarinas realizan de gran manera sus cuadros conectados a la trama principal de la obra.

Con mucha cercanía e interacción con el público, “Función imposible” se desarrolla de lunes a sábados, a partir de las 23 horas, en el teatro Olympia ubicado en Rivadavia 2380, pleno centro de la ciudad turística.

Pensando en el bolsillo de la gente, la obra maneja precios muy económicos y realiza promociones en la puerta del teatro en las horas previas a la función para que nadie se quede afuera.