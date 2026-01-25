Marcelo "Teto" Medina: un hombre común, siempre cerca de la gente

Tres años después, el "Teto" comenzó su propio camino en la TV, muchos de ellos vinculados al periodismo de espectáculo, de la mano de "el pionero" Lucho Avilés.

Teto se considera, básicamente, un hombre común que se ríe de sí mismo, incluso de su propia carrera como cantante, con la editó dos discos: "Mi forma de ser", en 1992, y "Tetomanía', en 2007.

Actualmente, Teto Medina continúa brindando sus charlas motivacionales en comunidades terapéuticas, para chicos con problemas de adicciones y también, con su propio programa de televisión "Teto TV" -de Roco Producciones-, los lunes a la 1 por Crónica TV.

La salud

En las última semanas se conoció públicamente que Marcelo "Teto" Medina tenia un tumor en el colon con metástasis en el hígado. El proceso de diagnóstico, la incertidumbre, la operación y todo el tratamiento para vencer la enfermedad. Sus temores y sensaciones.

image Teto Medina comunicó su diagnóstico a través de sus redes sociales.

Por la cabeza

Teto Medina agradece el cariño permanente que recibe de la gente, y también reconoce todo su proceso de aprendizaje, especialmente en los últimos años de su vida. Sin rencores ni odios, el conductor va de frente, con su misión de seguir ayudando al prójimo, que lo necesita.

"TETO TV" El programa que Marcelo Teto Medina conduce los lunes a la 1 AM por Crónica TV.

El afecto de la gente

Hablar de su vida, compartir las cosas buenas y malas que le pasan -a través de las redes sociales-, le ha permitido mantener un vínculo muy estrecho con la gente. Su tarea en las comunidades terapéuticas, su mirada sobre los chicos con problemas de adicciones y sus familias.

Lucho Avilés

El vínculo que construyó con el legendario periodista uruguayo Lucho Avilés -conductor del programa de chimentos "Indiscreciones"., a quien considera uno de sus grandes maestros en el medio televisivo. La historia de una relación afectiva que trascendió la pantalla.

Peleas y reconciliaciones

El espíritu inquieto y desprejuiciado de Teto Medina lo han llevado a vivir aventuras impensadas en sus tareas periódicas para el programa "Indiscreciones". Mentiras piadosas, reuniones fallidas y una reconciliación que parecía imposible.

Famoso y Puma

De los sueños de juventud de Teto Medina ¿cuáles se concretaron y cuáles no?. Su muy estrecho vínculo con el rugby, su cercanía con la religión y su necesidad de no lastimar a nadie a través de sus palabras o sus acciones. Las desopilantes historias de su carrera como cantante.

06 - MTM - Famoso y Puma

Teto Medina cerrando la Fiesta Provincial de la Nieve 2010,, en Malargüe con su clásico tema "Chica de Humo". Subieron a acompañarlo en el escenario Ileana Calabró, Silvina Escudero, Soledad Solaro y entre otros.

Un hombre común

Como cualquier ciudadano común, Marcelo "Teto" Medina usa el transporte público para movilizarse, colectivos, trenes y subterráneo forman parte de su rutina habitual para ir de un lugar a otro, algo que genera la sorpresa en la gente, que le agradece su humildad y se abre a confesarle sus problemas.

Después de atravesar la tormenta, que incluyó falsas denuncias y fiscales mediáticos, Teto Medina valora cada minuto de su vida y lo transita disfrutándolo a pleno.

No se permite distracciones en esta tarea de ayudar a quien más lo necesita, ya sea en sus charlas, en su programas, o en un colectivo.

No tiene capa ni tampoco un traje especial, pero para mucha gente, él es un héroe.

Marcelo "Teto" Medina, un hombre común que está siempre cerca de la gente.