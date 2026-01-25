Marcelo "Teto" Medina: un hombre común, siempre cerca de la gente

El popular conductor y animador atraviesa su problema de salud haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajando duro y ayudando a la gente que lo necesita.
Marcelo José Medina -popularmente conocido como Teto Medina- tuvo varios proyectos televisivos vinculados al mundo del skate y las bicicletas, pero sin duda, su ingreso por la puerta grande fue por ser uno de los integrante de la "barra de amigos" que acompañaban a Marcelo Tinelli en "VideoMatch", el programa que comenzó el 1 de marzo de 1990 en la medianoche de Telefe.
Tres años después, el "Teto" comenzó su propio camino en la TV, muchos de ellos vinculados al periodismo de espectáculo, de la mano de "el pionero" Lucho Avilés.
Teto se considera, básicamente, un hombre común que se ríe de sí mismo, incluso de su propia carrera como cantante, con la editó dos discos: "Mi forma de ser", en 1992, y "Tetomanía', en 2007.
Actualmente, Teto Medina continúa brindando sus charlas motivacionales en comunidades terapéuticas, para chicos con problemas de adicciones y también, con su propio programa de televisión "Teto TV" -de Roco Producciones-, los lunes a la 1 por Crónica TV.
En las última semanas se conoció públicamente que Marcelo "Teto" Medina tenia un tumor en el colon con metástasis en el hígado. El proceso de diagnóstico, la incertidumbre, la operación y todo el tratamiento para vencer la enfermedad. Sus temores y sensaciones.
Teto Medina agradece el cariño permanente que recibe de la gente, y también reconoce todo su proceso de aprendizaje, especialmente en los últimos años de su vida. Sin rencores ni odios, el conductor va de frente, con su misión de seguir ayudando al prójimo, que lo necesita.
Hablar de su vida, compartir las cosas buenas y malas que le pasan -a través de las redes sociales-, le ha permitido mantener un vínculo muy estrecho con la gente. Su tarea en las comunidades terapéuticas, su mirada sobre los chicos con problemas de adicciones y sus familias.
El vínculo que construyó con el legendario periodista uruguayo Lucho Avilés -conductor del programa de chimentos "Indiscreciones"., a quien considera uno de sus grandes maestros en el medio televisivo. La historia de una relación afectiva que trascendió la pantalla.
El espíritu inquieto y desprejuiciado de Teto Medina lo han llevado a vivir aventuras impensadas en sus tareas periódicas para el programa "Indiscreciones". Mentiras piadosas, reuniones fallidas y una reconciliación que parecía imposible.
De los sueños de juventud de Teto Medina ¿cuáles se concretaron y cuáles no?. Su muy estrecho vínculo con el rugby, su cercanía con la religión y su necesidad de no lastimar a nadie a través de sus palabras o sus acciones. Las desopilantes historias de su carrera como cantante.
Como cualquier ciudadano común, Marcelo "Teto" Medina usa el transporte público para movilizarse, colectivos, trenes y subterráneo forman parte de su rutina habitual para ir de un lugar a otro, algo que genera la sorpresa en la gente, que le agradece su humildad y se abre a confesarle sus problemas.
Después de atravesar la tormenta, que incluyó falsas denuncias y fiscales mediáticos, Teto Medina valora cada minuto de su vida y lo transita disfrutándolo a pleno.
No se permite distracciones en esta tarea de ayudar a quien más lo necesita, ya sea en sus charlas, en su programas, o en un colectivo.
No tiene capa ni tampoco un traje especial, pero para mucha gente, él es un héroe.
Marcelo "Teto" Medina, un hombre común que está siempre cerca de la gente.