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La Peña de Morfi y sus invitados del domingo

El clásico de los domingos al mediodía en Telefe, recibirá al dúo Pimpinela, Benjamín Amadeo, Gauchos of the Pampa, Candu Domínguez y Dos más Uno.

Este domingo 30 de agosto, a las 13:30 por Telefe, la casa de la música se prepara para un programa especial, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas para recibir a grandes figuras, celebrar la música y homenajear al gran Rubén Rada, recordando su enorme legado cultural en todo el Río de la Plata.

El escenario recibirá al icónico dúo Pimpinela, que hará vibrar a todos con sus grandes clásicos e historias inconfundibles y la música continuará con el talento de Benjamín Amadeo, toda la energía de Gauchos of the Pampa, un show de Candu Domínguez y el talento de Dos más Uno.

Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

"La Peña de Morfi" -una coproducción de Telefe y Corner Contenidos- es el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento, con charlas distendidas, encuentros musicales, risas y mucha alegría, el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

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