La Peña de Morfi y sus invitados del domingo

El clásico de los domingos al mediodía en Telefe, recibirá al dúo Pimpinela, Benjamín Amadeo, Gauchos of the Pampa, Candu Domínguez y Dos más Uno.
Este domingo 30 de agosto, a las 13:30 por Telefe, la casa de la música se prepara para un programa especial, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas para recibir a grandes figuras, celebrar la música y homenajear al gran Rubén Rada, recordando su enorme legado cultural en todo el Río de la Plata.
El escenario recibirá al icónico dúo Pimpinela, que hará vibrar a todos con sus grandes clásicos e historias inconfundibles y la música continuará con el talento de Benjamín Amadeo, toda la energía de Gauchos of the Pampa, un show de Candu Domínguez y el talento de Dos más Uno.
En "La Peña de Morfi" de este domingo, Sofi Gonet "La Reini" se sumará para una entrevista imperdible donde contará todo sobre el fenómeno "Popstars" el nuevo programa de talentos que dará a luz a una banda femenina de proyección internacional.
Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
"La Peña de Morfi" -una coproducción de Telefe y Corner Contenidos- es el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento, con charlas distendidas, encuentros musicales, risas y mucha alegría, el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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