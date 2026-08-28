La Peña de Morfi y sus invitados del domingo

Este domingo 30 de agosto, a las 13:30 por Telefe, la casa de la música se prepara para un programa especial, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas para recibir a grandes figuras, celebrar la música y homenajear al gran Rubén Rada, recordando su enorme legado cultural en todo el Río de la Plata.