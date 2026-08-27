Soledad Silveyra habló de su salud y contó por qué quiere volver a los escenarios

La actriz atraviesa un problema en la columna que la mantiene alejada de los escenarios desde hace seis meses, y a través de las redes sociales contó cuánto significa para ella volver a trabajar.
Soledad Silveyra atraviesa un período de recuperación luego de una lesión en la columna que la mantiene alejada de los escenarios desde hace seis meses y en el Día Internacional del Actor y la Actriz, la actriz utilizó sus redes sociales para referirse a su estado de salud y expresar sus deseos de volver a trabajar.
“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió Silveyra en su publicación.
La actriz, de extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, aprovechó la fecha para reflexionar sobre el oficio al que se dedica desde hace décadas, y en ese sentido, sostuvo que la actuación tiene para ella un significado que excede lo laboral.
“La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, expresó.
En el mismo mensaje, Silveyra compartió una anécdota reciente que la llevó a recordar a uno de los personajes más importantes de su carrera: Mónica Helguera Paz, de la telenovela "Rolando Rivas, taxista", que fue furor a miezos de los 70' por su impronta costumbrista. Según relató, días atrás se subió a un taxi y el conductor reconoció su voz. “El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”, contó.
La situación la llevó a recordar el impacto que tuvo aquella ficción, emitida hace más de cinco décadas. “Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, señaló.
Hacia el final de su reflexión, Silveyra mencionó a su colega, Luis Brandoni, fallecido el pasado 20 de abril, y recuperó una frase que el actor solía utilizar: “El escenario cura todo”.
La expresión tomó un significado especial en el contexto de su actual recuperación, ya que uno de los principales deseos manifestados por la actriz es poder retomar su actividad profesional.
A comienzos de agosto, Silveyra había contado públicamente que atraviesa un cuadro de trocanteritis. Durante su participación en La noche de Mirtha, explicó que el problema comenzó después de una caída durante un viaje a Punta del Este.
“Vuelvo de un spa en Punta del Este y ahí me caigo. Me caí de cola”, relató. La actriz también contó que sufrió una lesión lumbar y que, pese a la situación, continuó trabajando. “Me rompí la sexta lumbar e hice la función durante diez días quebrada, pero yo no sabía que estaba quebrada”, explicó.
Ahora, mientras continúa con su recuperación, Silveyra volvió a dejar en claro que su objetivo es recuperar fuerzas y regresar al escenario, un lugar que definió como fundamental en su vida.
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