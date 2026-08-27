Soledad Silveyra habló de su salud y contó por qué quiere volver a los escenarios

El recuerdo de uno de sus personajes más conocidos

En el mismo mensaje, Silveyra compartió una anécdota reciente que la llevó a recordar a uno de los personajes más importantes de su carrera: Mónica Helguera Paz, de la telenovela "Rolando Rivas, taxista", que fue furor a miezos de los 70' por su impronta costumbrista. Según relató, días atrás se subió a un taxi y el conductor reconoció su voz. “El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”, contó.

La situación la llevó a recordar el impacto que tuvo aquella ficción, emitida hace más de cinco décadas. “Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, señaló.

Hacia el final de su reflexión, Silveyra mencionó a su colega, Luis Brandoni, fallecido el pasado 20 de abril, y recuperó una frase que el actor solía utilizar: “El escenario cura todo”.

La expresión tomó un significado especial en el contexto de su actual recuperación, ya que uno de los principales deseos manifestados por la actriz es poder retomar su actividad profesional.

Qué problema de salud tiene

A comienzos de agosto, Silveyra había contado públicamente que atraviesa un cuadro de trocanteritis. Durante su participación en La noche de Mirtha, explicó que el problema comenzó después de una caída durante un viaje a Punta del Este.

Soledad Silveyra compartió en sus redes sociales un mensaje sobre su presente y su carrera.

“Vuelvo de un spa en Punta del Este y ahí me caigo. Me caí de cola”, relató. La actriz también contó que sufrió una lesión lumbar y que, pese a la situación, continuó trabajando. “Me rompí la sexta lumbar e hice la función durante diez días quebrada, pero yo no sabía que estaba quebrada”, explicó.

Ahora, mientras continúa con su recuperación, Silveyra volvió a dejar en claro que su objetivo es recuperar fuerzas y regresar al escenario, un lugar que definió como fundamental en su vida.