La picante confesión de la mamá de Tomás Holder

Gabriel Oliveri le preguntó sobre el video en el que se lo vio a su hijo, el exparticipante de Gran Hermano, teniendo sexo: "¿Qué opinas que haga esos videos, que nos hacen mal a la salud?".

Sin ponerse colorada, Gisela contestó: "Yo no lo vi al video. No lo voy a estar mirando a mi hijo teniendo sexo. Sí, me enteré. Y lo que le dije es el sexo tiene que ser entre cuatro paredes, con la gente que quiera, pero no eso de andar mostrando. Igual creo que él no quiso mostrar eso".

"Bueno, pasa que la chica que aparece en el video vende contenido erótico", apuntó el periodista Pablo Layus. "En su momento, yo me enteré que Tomás vendió un par de videitos", y confeso que a ella le llegaron propuestas para producir material XXX y subirlo a plataformas para mayores de 18 años.

"A mí me dicen si quiero subir fotos en lolas. ¡Ni en ped....! Me preguntan si voy a hacer OnlyFans y la verdad que no", contó la mujer de 42 años que parece estar encontrando su propio espacio en los medios.

Quién es Gisela Gordillo

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga", comienza el video casero que la madre de Tomás Holder envió a la producción del reality con la intención de ser incluida en una nueva edición.

Con una ropa ajustada y muy sexy, la mujer reveló aspectos de su vida: "Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años (Tomás), una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático".

Y agregó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

Gisela Gordillo concluyó su presentación de manera impactante: "Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy las 24 horas del día, soy la mami que esa casa necesita. Piénsalo".

¿Logrará a futuro ser parte de algún reality? ¿Resistirá la tentación de subir material sensual a las plataformas para adultos? ¿Acabará haciendo teatro de revistas en Villa Carlos Paz? Lo sabremos en poco tiempo más.